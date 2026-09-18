Sakarya merkezli bahis operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya merkezli bahis operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı

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Sakarya merkezli bahis operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı
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Sakarya merkezli 3 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Şebekenin hesaplarında yaklaşık 562 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Sakarya merkezli 3 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Yasa dışı bahis sitelerine banka hesabı temin eden şebekenin hesaplarında yaklaşık 562 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet ile 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında projeli çalışma yürütüldü. Yürütülen çalışmalarda, internet ortamındaki yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere banka hesapları toplayan ve kendisine ait hesap bilgilerini para karşılığında kullandırarak yasa dışı bahis oynatılmasına imkan sağlayan şüpheliler deşifre edildi. Şüphelilerin hesap hareketlerinde yapılan incelemelerde yaklaşık 562 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

3 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma çerçevesinde Sakarya merkezli İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bankamatik kartı, GSM hattı ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 31 şüpheliden 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 26 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Tutuklama3. SayfaSakaryaGözaltıSuçSon Dakika

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