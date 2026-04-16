Kahramanmaraş'ta 9 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri aileleri tarafından morgdan alındı.
Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerin yakınları bu sabah KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna geldi. Gözyaşları arasında hastane morgundan alınan cenazeler defnedilmek üzere mezarlıklara götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3. Sayfa › Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri morgdan alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?