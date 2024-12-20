Salihli'de Duygu Tacirleri Yakalandı - Son Dakika
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Salihli'de Duygu Tacirleri Yakalandı

Salihli\'de Duygu Tacirleri Yakalandı

Askere gideceklerini söyleyip para toplayan 2 kişi, polis tarafından yakalanarak cezai işleme tabi tutuldu.

20.12.2024 14:00
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Manisa'nın Salihli ilçesinde askere gideceklerini söyleyerek vatandaşlardan para toplayan 2 kişi polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan duygu tacirlerinden, para, kolonya ve 'O Şimdi Asker' yazılı şal çıktı.

Son günlerde boynuna "O Şimdi Asker" yazılı şal atıp, eline de bir şişe kolonya alarak, sokak sokak gezip, askere gideceklerini söyleyerek dilencilik yapıp, vatandaşlardan para toplayan kişi ve kişilerin yakalanması için çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 duygu tacirini Sevgi Yolu'nda yakaladı. Ekipler tarafından yapılan kaba üst aramasında bir miktar para, kolonya ve "O Şimdi Asker" yazılı şal ele geçirildi. Dilencilikten elde edilen paralara el konulurken, 2 kişiye ayrıca Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapıldı.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Salihli'de Duygu Tacirleri Yakalandı - Son Dakika

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