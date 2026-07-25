Salihli\'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Manisa'nın Salihli ilçesinde DSİ'ye ait sulama kanalına düşen 54 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Salihli'nin Beylikli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki Ahmet Ali İmir, 45 SC 5244 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sulama kanalında başlattıkları arama çalışmaları sonucunda Ahmet Ali İmir'i, kazanın meydana geldiği noktadan yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta buldu.

Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmasının ardından sudan çıkarılan İmir'in, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Ahmet Ali İmir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla önce morga, daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.