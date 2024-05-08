Salihli'de sahte dolarla ödeme yapan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Salihli'de sahte dolarla ödeme yapan şahıs yakalandı

Salihli\'de sahte dolarla ödeme yapan şahıs yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 eğlence mekanında ödemeyi sahte dolarla yapan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın üzerinde 4 adet sahte 100 dolar ele geçirildi ve hakkında adli işlem başlatıldı.

08.05.2024 12:37
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 eğlence mekanında eğlenip, ödemeyi sahte dolarla yapan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Salihli'deki 3 farklı eğlence mekanında kimliği belirsiz bir şahsın alınan hizmet karşılığında ücretini sahte dolarla ödeme yaptığının tespit edilmesi üzerine durum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Takip Timi, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve İstihbarat ve Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelinin O.M.K. (33) olduğunu tespit etti. O.M.K. jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, 4 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Salihli'de sahte dolarla ödeme yapan şahıs yakalandı - Son Dakika

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