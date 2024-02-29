Salihli'de Üst Aramasında Ruhsatsız Tabanca Bulundu - Son Dakika
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Salihli'de Üst Aramasında Ruhsatsız Tabanca Bulundu

Salihli\'de Üst Aramasında Ruhsatsız Tabanca Bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan üst aramasında, şüpheli şahsın üzerinden ruhsatsız bir tabanca ve fişekler ele geçirildi. Şahsa yasal işlem yapıldı.

29.02.2024 14:17
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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine üst araması yapılan şahıstan ruhsatsız tabanca çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında durumundan şüphelendikleri M.Y'yi (34) durdurup üst araması yaptı. Şahsın yapılan üst aramasında markası ve seri numarası silinmiş 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 7 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Şüpheliye "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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