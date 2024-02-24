Salihli'de torbacılara operasyon: 10 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Salihli'de torbacılara operasyon: 10 kişi yakalandı

Salihli\'de torbacılara operasyon: 10 kişi yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 10.4 gram esrar ve 6 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

24.02.2024 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10.4 gram esrar ve 6 gram metamfetamin ele geçirilirken, 10 kişi yakalandı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sart, Karaağaç ve Hacıbektaşlı Mahallesi'nde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda M.Ç.(26), B.O.(19), İ.Y.G.(19), İ.V. (19), İ.A. (25), Z.A.(21), Y.Ç.(22), E.K.(22), F.E.(200) ve M.A.(19) yakalanıp, gözaltına alınırken, şüphelilerin yapılan üst aramasında 10.4 gram esrar ve 6 gram metamfetamin ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı bong ele geçirildi.

Yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Operasyon, Jandarma, Salihli, Manisa, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Salihli'de torbacılara operasyon: 10 kişi yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 14:20:06. #1.11#
SON DAKİKA: Salihli'de torbacılara operasyon: 10 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement