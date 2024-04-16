Salihli'de Yunus ekipleri ayakkabı hırsızını yakaladı - Son Dakika
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Salihli'de Yunus ekipleri ayakkabı hırsızını yakaladı

Salihli\'de Yunus ekipleri ayakkabı hırsızını yakaladı

Manisa'nın Salihli ilçesinde devriye gezen yunus ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi durdurup arama yaptı. Yapılan aramada şüphelinin çaldığı ayakkabılar bulundu. Ayakkabılar sahibine teslim edilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

16.04.2024 12:07
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Manisa'nın Salihli ilçesinde devriye gezen yunus ekiplerinin şüphelendiği kişi ayakkabı hırsızı çıktı.

Edinilen bilgiye göre, devriye gezen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, durumundan şüphelendikleri S.K.'yi durdurup, arama yaptı. Yapılan aramada S.K.'nin montunun içerisinden bir çift ayakkabı ele geçiren Yunus ekipleri, yaptığı araştırmada şüphelinin ayakkabıları yakın bir apartmandan çaldığını tespit etti.

Ayakkabı sahibine teslim edilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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