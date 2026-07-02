Şam'da kafe patlaması: Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin başkenti Şam'daki bir kafede meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Suriye'nin başkenti Şam'ın en yoğun ve hareketli bölgelerinden biri olan El-Nasr Caddesi'ndeki Adalet Sarayı yakınlarında bulunan bir kafede patlama meydana geldi. Suriye basını, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini aktararak, ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞAM