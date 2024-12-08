Suriye'de Esad rejiminin çökmesinin ardından başkent Şam'dan sahil bölgelerinde göç başladı.
Suriye'de muhaliflerin başkent Şam'da kontrolü sağlamasının ardından ülkede hareketli saatler yaşanıyor. Esad rejimi destekçileri, sahil bölgelerine göç etmeye başladı. Araçlarıyla yola dökülen rejim destekçileri, Şam Halep yolu üzerindeki M5 uluslararası kara yolunda uzun kuyruklar oluşturdu.
Muhaliflere teslim olan binlerce rejim askeri ise evlerine doğru ilerliyor. - ŞAM
Son Dakika › 3.Sayfa › Şam'dan Sahil Bölgelerine Göç Başladı - Son Dakika
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