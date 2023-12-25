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Sakarya'da bir vatandaşın samanlığı alev alev yandı - Son Dakika
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Sakarya'da bir vatandaşın samanlığı alev alev yandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir vatandaşın evin bahçesindeki samanlık yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

25.12.2023 - 18:02,  Güncelleme: 18:03
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir vatandaşın evin bahçesinde bulunan samanlık alev alev yandı.

Kuzuluk Orta Mahalle'de B.B.'ye ait evin bahçesinde bulunan samanlıkta yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya\'da bir vatandaşın samanlığı alev alev yandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da bir vatandaşın samanlığı alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da bir vatandaşın samanlığı alev alev yandı - Son Dakika
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