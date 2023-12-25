Sakarya\'da bir vatandaşın samanlığı alev alev yandı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir vatandaşın evin bahçesinde bulunan samanlık alev alev yandı.

Kuzuluk Orta Mahalle'de B.B.'ye ait evin bahçesinde bulunan samanlıkta yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA