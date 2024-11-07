Samsun Adliyesi Şoförü Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Samsun Adliyesi Şoförü Evinde Ölü Bulundu

Samsun Adliyesi Şoförü Evinde Ölü Bulundu

Samsun'da, 33 yaşındaki Ercan Bıçak, evinde hareketsiz halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

07.11.2024 12:12
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Samsun Adliyesinde şoför olarak görev yapan kişi evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Adliyesinde şoför olarak görev yapan Ercan Bıçak (33) sabah saatlerinde eşi tarafından mutfakta yerde hareketsiz halde bulundu. Olay 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri ve polis, 3 çocuk babası Ercan Bıçak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Bıçak'ın daha önce gittiği hastanede kendisine anjiyo önerildiği ve yaklaşık 1,5 ay önce anjiyo için gittiği hastanede sıra beklerken anjiyo olmaktan vazgeçtiği öğrenildi. Ercan Bıçak'ın cansız bedeni savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun Adliyesi Şoförü Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

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