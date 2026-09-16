Samsun Atakum'da durdurulan 21 yaşındaki şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı
Samsun'un Atakum ilçesinde yunus polisleri tarafından şüphe üzerine durdurulan 21 yaşındaki şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus polisleri, Atakum ilçesinde şüphe üzerine A.G.'yi (21) durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.G., Recep Tokur Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun Atakum'da durdurulan 21 yaşındaki şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?