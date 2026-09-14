Samsun Atakum\'da eşini darbedip burnunu kırdığı iddia edilen koca tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde eşini darbederek burnunu kırdığı iddia edilen koca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı eşini darbederek burnunu kırdığı iddia edilen koca H.Ö., şikayet üzerine Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alınırken, bugün Samsun sevk edilen H.Ö., savcı tarafından tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.