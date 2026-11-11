Samsun Atakum\'da öğrenciye taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Samsun Atakum'da öğrenciye taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Atakum ilçesinde bir spor salonunda tekvando öğrencisine taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Öğrenci ailesinin polise bildirmesiyle başlayan süreçte şüpheli, Samsun Adliyesine sevk edilip mahkemece cezaevine gönderildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde tekvando öğrencisine yönelik taciz iddiasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir spor salonunda bir öğrencinin tacize uğradığını öne sürüldü. Öğrenci ailesinin durumu polise bildirmesi üzerine R.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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