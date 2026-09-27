Samsun Atakum'da uzaklaştırma kararına rağmen kız arkadaşını darp eden tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde kız arkadaşını darp eden şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün gece Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen O.K. (47), aralarında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen yanına gelen kız arkadaşı M.B.'yi (32) tekme ve yumrukla darp ederek yaraladı. Şikayet üzerine Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.