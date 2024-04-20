Samsun'un Bafra ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar elektrik tellerini kopardı.
Akşam saatlerinde etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Fatih Mahallesi Hal Caddesi'nde bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç, elektrik tellerini kopardı. Kemalpaşa Mahallesi Yenigün Kaşıkçı Camisi önünde bulunan ağaçlar devrilerek yolu kapattı. Devrilen ağaçlar cami görevlileri tarafından yoldan kaldırıldı. Kemalpaşa Mahallesi Doğanca yolunda devrilen ağaçlar da yolu trafiğe kapattı. Kapanan yol, belediye görevlilerinin çalışması sonucu trafiğe açıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun Bafra'da Kuvvetli Rüzgarın Etkisiyle Ağaçlar Devrildi - Son Dakika
Sinop'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Türkeli'de durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 gram kubar esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Kotanlı HES baraj şantiyesinden 600 kilogram hurda demir çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri baraj bölgesinde yakaladı. Gözaltına alınan M.T. ve B.B. isimli zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde, tırın arkadan çarpması sonucu takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, Denizli-Manisa karayolu Derbent Mahallesi kavşağında meydana geldi. Yaralılar, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.
Isparta'da lisenin çatı katında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtına sonrası ormanlık alanda enerji nakil hattından çıktığı tahmin edilen yangın, hızlı müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler yangına müdahale etti ve yangın söndürüldü.
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