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Samsun Bafra'da motosiklet bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika
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Samsun Bafra'da motosiklet bilgilendirmesi yapıldı

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 'Bu Yolda Yalnız Değilsiniz Projesi' kapsamında sürücülere motosikletlere saygı konusunda bilgilendirme yaptı.

Samsun Bafra\'da motosiklet bilgilendirmesi yapıldı
26.12.2023 - 13:58,
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Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince "Bu Yolda Yalnız Değilsiniz Projesi" kapsamında sürücülere "Aynaya bakın, motosikletleri fark edin, saygı gösterin" konulu bilgilendirme yapıldı.

Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Musa Cevher Dudayev Bulvarı'nda yapılan uygulamada, motosiklet kazalarını en aza indirmek, trafikte diğer taşıtlar gibi motosikletlerin de yol hakkı olduğu bilincinin arttırılmasını sağlamak amacıyla sürücüler bilgilendirildi. "Bu Yolda Yalnız Değilsiniz Projesi" kapsamında araç sürücülerine "Aynaya bakın, motosikletleri fark edin, saygı gösterin" konulu bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Bafra, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun Bafra'da motosiklet bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika


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