Samsun Bafra'da saman depoları yangınında yaklaşık 20 milyon TL zarar oluştu - Son Dakika
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Samsun Bafra'da saman depoları yangınında yaklaşık 20 milyon TL zarar oluştu

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Samsun Bafra\'da saman depoları yangınında yaklaşık 20 milyon TL zarar oluştu
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Samsun Bafra'da bir tarım işletmesinin saman depolarında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 16 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında 6 bin balya saman, 400 ton yonca ve 2 bin balya fiğ otu zarar gördü; işletmede yaklaşık 20 milyon TL hasar oluştu.

Samsun'un Bafra ilçesinde binlerce kanatlı, küçükbaş ve büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikte çıkan yangında dev saman deposu küle döndü. Yangında zarar gören depolar ile çiftlikteki hasarın boyutu dronla görüntülendi.

Yangın, Elifli Mahallesi'ndeki bir tarım işletmesinin saman depolarında dün saat 16.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, ot kırma makinesinin kablosundan çıkan kıvılcımın neden olduğu değerlendirilen yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 16 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangında 4 dönümlük alandaki depolarda bulunan 6 bin balya saman, 400 ton yonca ve 2 bin balya fiğ otu zarar gördü. Depolardaki samanlar içten içe yanmaya devam ederken, ıslatılan balyalar işletmeye ait yakındaki boş araziye taşınarak burada kontrollü şekilde soğutuluyor.

Yaklaşık 20 milyon TL'lik zararın meydana geldiği işletmede bin büyükbaş, 500 küçükbaş ve binlerce kanatlı hayvan bulunuyor.

Yangının ardından bölgede ekiplerin soğutma ve söndürme çalışmaları sürerken, depoda oluşan hasarın boyutu havadan da görüntülendi.

Kaynak: İHA
3. SayfaEkonomiSamsunGüncelTarımBafraSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Bafra'da saman depoları yangınında yaklaşık 20 milyon TL zarar oluştu - Son Dakika
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