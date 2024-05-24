Samsun Bafra\'da Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Çakın Caddesi'nde seyir halinde olan Hasan O. idaresindeki minibüs, Gazi Toper Şadi Serbest Sokak'tan gelen Zehra Y.'nin kullandığı 55 AGD 669 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücüleri olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN