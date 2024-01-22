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Samsun'da 1 Ton 56 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 1 Ton 56 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'da düzenlenen 'Çengel-6' Operasyonunda 1 ton 56 litre etil alkolün ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonla kaçak ve sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesi hedefleniyor.

Samsun\'da 1 Ton 56 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi
22.01.2024 - 08:16,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaçak ve sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesi için Samsun'da düzenlenen "Çengel-6" Operasyonunda 1 ton 56 litre etil alkolün ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, kaçak ve sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesi için Samsun'da "Çengel-6" Operasyonu düzenlendiğini ve gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildiğini açıkladı. Vatandaşların can güvenliği ve sağlığı için operasyonların devam edeceğini söyleyen Bakan Yerlikaya, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Samsun Atakum'da bir tırdan başka bir araca etil alkol aktaran 2 kişinin suçüstü yakalandığı bildirdi. Operasyon sonucu ele geçirilen 1 ton 56 litre etil alkol ile yaklaşık 4 tonluk kaçak ve sahte alkol üretiminin önüne geçildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 1 Ton 56 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 1 Ton 56 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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