Samsun'da 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs cenazede yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs cenazede yakalandı

Samsun\'da 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs cenazede yakalandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde, kasten öldürme, uyuşturucu bulundurma, basit yaralama gibi suçlardan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan S.Ö., katıldığı bir cenazede yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

23.05.2024 09:17
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Samsun'un Yakakent ilçesinde 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs cenazede yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulundurmak ve kullanmak, basit yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö.'yü katıldığı cenazede defin işlemi sırasında enseledi.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs cenazede yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs cenazede yakalandı - Son Dakika
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