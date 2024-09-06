Hapis Cezaevi Kaçaklığı: Samsun\'da Yakalandı

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Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 2 suçtan toplamda 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, il genelinde aranan şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu hakkında yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan 12 Yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.T. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan ve karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN