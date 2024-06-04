Samsun'da 16 yaşındaki lise öğrencisi ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulundu

3.Sayfa

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 16 yaşındaki lise öğrencisi ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulundu.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki lise öğrencisi E.K. evinde, henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı 16 adet ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulundu. Durumu fark eden ailesinin ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İntihar teşebbüsünde bulunan E.K. (16), kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN