Samsun'da 16 yaşındaki lise öğrencisi ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulundu - Son Dakika
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Samsun'da 16 yaşındaki lise öğrencisi ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 16 yaşındaki lise öğrencisi evinde bilinmeyen nedenlerden dolayı 16 adet ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen genç, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

04.06.2024 17:25
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 16 yaşındaki lise öğrencisi ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulundu.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki lise öğrencisi E.K. evinde, henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı 16 adet ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulundu. Durumu fark eden ailesinin ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İntihar teşebbüsünde bulunan E.K. (16), kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Çarşamba, Samsun, Suç, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 16 yaşındaki lise öğrencisi ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulundu - Son Dakika

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