 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'un Alaçam ilçesinde 17 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'un Alaçam ilçesinde 17 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi

Samsun\'un Alaçam ilçesinde 17 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karlı Mahallesi'nde bir şahsın evinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan aramada 17 kilo kubar esrar ve 700 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

01.02.2024 14:04
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma tarafından 17 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Karlı Mahallesi'nde A.Ş. (65) isimli şahsın evinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı, 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ve Samsun- Bafra JASAT/KOM/İSTH Şube ekipleri ile birlikte alınan arama kararına istinaden yapılan aramada 17 kilo kubar esrar ve 700 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Jandarma, Alaçam, Samsun, Uyuşturucu, Soruşturma, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'un Alaçam ilçesinde 17 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 14:42:33. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'un Alaçam ilçesinde 17 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement