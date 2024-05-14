Samsun'da 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun\'da 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 19 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası bulunan H.G. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

14.05.2024 18:38
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Samsun'da hakkında 19 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmaları sonucu, hakkında "Herkesin görebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 19 yıl 9 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

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