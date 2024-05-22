Samsun'da 20 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da 20 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Samsun\'da 20 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Samsun'da bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 20 yıl hapis cezası ile aranan M.A., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22.05.2024 15:33
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Samsun'da 20 yıl hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 20 yıl kesilmiş hapis cezası ile aranan M.A.(22), İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde polisin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanan M.A. cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Banka, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 20 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 20 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı - Son Dakika
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