Samsun'da 21 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

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Samsun'da birçok suçtan 21 yıl 2,5 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma neticesinde, 'elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık (3 adet), resmi belgede sahtecilik, banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık, halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içindeki eşya hakkında hırsızlık, çocuğa karşı cinsel taciz' suçlarından 21 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.I. isimli şahıs yakalandı.

Hükümlü, Çarşamba Adliyesinde tamamlanan işlemlerinin ardından Çarşamba A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN