Samsun'da 3. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da 3. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Samsun\'da 3. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Samsun'un Tepecik Mahallesi'nde 35 yaşındaki bir şahıs, evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahsın evli ve 4 yaşında bir çocuk babası olduğu ve eşinin hamile olduğu öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.

07.05.2024 14:27
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Samsun'da 3. kattan düşen 35 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Tepecik Mahallesi 1594 Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. (35), 7 katlı apartmanın 3. katındaki evlerinin balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve 4 yaşında bir çocuk babası olan E.T'nin eşinin de hamile olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Çocuk, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 3. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

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