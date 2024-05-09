Samsun'da 4 Bin 800 Adet Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da 4 Bin 800 Adet Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

Samsun\'da 4 Bin 800 Adet Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.B. isimli şahsın işyerinde bandrolsüz makaron bulundurduğu bilgisi üzerine ortak çalışma başlattı. Yapılan aramada 4 bin 800 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

09.05.2024 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından 4 bin 800 adet bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, H.B. isimli şahsın işyerinde bandrolsüz makaron bulundurduğu bilgisi alınan Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, şahsın işyerinde yaptıkları aramada 4 bin 800 adet bandrolsüz makaron ele geçirdi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Jandarma, Makaron, Samsun, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 4 Bin 800 Adet Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:12 Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
10:35 Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
09:55 “Elimde fotoğrafların var“ şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü "Elimde fotoğrafların var" şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü
09:54 Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı
11:45 İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’e ’Taha Hüseyin Karagöz’ tepkisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'e 'Taha Hüseyin Karagöz' tepkisi
11:36 Pamukkale’de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu Pamukkale'de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu
11:24 Tadic’in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe’nin bu sezonki özeti gibi Tadic'in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe'nin bu sezonki özeti gibi
11:07 Bisiklet sürücüsü canlı yayın esnasında yolun ortasında açılan çukura düştü Bisiklet sürücüsü canlı yayın esnasında yolun ortasında açılan çukura düştü
10:39 Yorumları görmeniz lazım Antalya’da trans güzellik yarışması düzenlendi Yorumları görmeniz lazım! Antalya'da trans güzellik yarışması düzenlendi
10:28 Altın ve dolar güne nasıl başladı Altın ve dolar güne nasıl başladı
10:21 Survivor All Star’da nefes kesen düello Adaya veda eden isim belli oldu Survivor All Star'da nefes kesen düello! Adaya veda eden isim belli oldu
10:14 Bunu da gördük Bütün takım hakeme saldırdı, araya ordu girdi Bunu da gördük! Bütün takım hakeme saldırdı, araya ordu girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 12:14:47. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da 4 Bin 800 Adet Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement