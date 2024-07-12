Samsun\'da 4 Kilo Bonzai Ham Maddesi Ele Geçirildi

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Samsun'da jandarma ekipleri 4 kilo bonzai ham maddesi ele geçirdi, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekipleri, B.K. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü Terme İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu şahsın evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, bonzai yapımında kullanılan 4 kilo sentetik ham madde, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili B.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN