Samsun'da polis tarafından 49 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da polis tarafından 49 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi

Samsun\'da polis tarafından 49 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda 49 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

15.02.2024 18:35  Güncelleme: 18:36
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Samsun'da polis tarafından 49 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde 49 adet elektronik sigara ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi yakalandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da polis tarafından 49 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da polis tarafından 49 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika
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