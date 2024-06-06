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Samsun'da 6 yıldır aranan FETÖ firarisi jandarma tarafından yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 2018 yılında çıkarılan yakalama kararı gereği aranan M.Z. isimli şahıs saklandığı evinde yakalandı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmaları sonucu Terme ilçesinde saklandığı evde yakalanan M.Z., gözaltına alındı. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan M.Z. cezaevine gönderildi. - SAMSUN