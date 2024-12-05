Samsun'da 704 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da 704 Suçlu Yakalandı

Samsun Emniyeti, kasım ayında 704 aranan şahsı yakaladı, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

05.12.2024 23:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Emniyet Müdürlüğü kasım ayında çeşitli suçlardan aranan 704 şahsı yakaladı. Çok sayıda narkotik madde ele geçirdi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğünce halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında; 1-30 Kasım tarihleri arasında uygulama ve denetimler gerçekleştirildi. Toplam 506 bin 529 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan kontroller ile operasyonel çalışmalar sonucu toplam 704 aranan şahıs yakalandı. 103 bin 384 araç kontrol edilerek 41 bin 507 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı işlem yapıldı. 2 bin 116 araç trafikten men edildi. Ayrıca eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturulması amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere toplam 19 bin 498 kişiye trafik eğitimi verildi.

Çok sayıda narkotik madde ele geçirildi

Yapılan çalışmalarda 117 adet ruhsatsız tabanca, 58 adet kuru sıkı tabanca, 68 adet av tüfeği, 373 adet delici-kesici alet, bin 524 adet çeşitli çaplarda fişek, bin 260 litre etil alkol, 61 litre kaçak alkol, 110 bin 200 adet boş makaron, 65 bin 820 adet dolu makaron, 27 adet elektronik sigara, 1572 paket sigara, 495 kilogram tütün, 0,1 kg nargile tütünü, 26 adet sahte kimlik, 3 adet çek yaprağı, 33 adet sahte para, 135.597 adet emtia, 43 adet cep telefonu, 36 adet cep telefonu aksesuarı, 2 adet sigara sarma makinası, 20 adet elektronik sigara likidi, 1 kilo 602 gram esrar, 556 gram sentetik kannabinoid, 140 bin 120 adet sentetik ecza, 4 kilo 134 gram metamfetamin, 35 adet ecstasy hap, 52 gram eroin, 37 gram kokain, 6 kilo 686 gram skunk ele geçirdi. 24 şahıs hakkında "Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma" suçundan işlem yapıldı. Meydana gelen olaylarda toplam 5 düzensiz göçmen yakalanmış, 4 organizatör hakkında adli işlem uygulandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kasım ayında gerçekleştirilen operasyonel çalışmalarda; toplam 5 bin 721 olayda 8 bin 628 şüpheli yakalandı. 690 şüpheli tutuklandı. 170 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda; 44 kg 623 gr metamfetamin, 36 kg 711 gr esrar, 31 kg 640 gr skunk, 9 kg 69 gr bonzai, 1 kg 276 gr kokain, 568 gr eroin, 926 bin 150 kapsül sentetik ecza, 25 bin 413 adet ecstasy, 2 bin 430 adet captagon 662 kök kenevir, 221 adet ruhsatsız tabanca, 107 adet ruhsatsız tüfek, 50 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Önleme faaliyetleri kapsamında; Narko- Rehber Projesiyle 442 etkinlikte 23 bin 365 kişiye ulaşıldı. En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi ile 399 etkinlikte 10 bin 458 anneye eğitim verildi. Narko-Nokta Faaliyetleriyle 397 etkinlikte 272 bin 670 kişiye farkındalık kazandırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmenler, Politika, Narkotik, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, samsun, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 704 Suçlu Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:34 Esad’ın planı açık oldu: Hama’dan taktiksel çekildik Esad'ın planı açık oldu: Hama'dan taktiksel çekildik
23:05 ABD’de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu ABD'de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu
22:31 Bahçeli, Öcalan çağrısını geometri hesabı yaparak anlattı Bahçeli, Öcalan çağrısını geometri hesabı yaparak anlattı
22:27 ABD’de 7 büyüklüğünde deprem 2 eyalette Tsunami uyarısı yapıldı ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami uyarısı yapıldı
20:42 Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti
10:06 Dev havacılık şirketi binlerce kişiyi işten çıkaracak Dev havacılık şirketi binlerce kişiyi işten çıkaracak
10:01 İrem Derici’nin zor anları Hasan Can Kaya’nın adını duyunca verdiği tepki bomba İrem Derici'nin zor anları! Hasan Can Kaya'nın adını duyunca verdiği tepki bomba
09:55 Cezaevindeki mahkuma uyuşturucu temin eden avukat tutuklandı Cezaevindeki mahkuma uyuşturucu temin eden avukat tutuklandı
09:51 Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor
09:48 Bolu Dağı Tüneli’nde makas kazası İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı Bolu Dağı Tüneli'nde makas kazası! İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı
09:45 Çeçen liderden Trump’a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış Çeçen liderden Trump'a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış
09:43 Sözleşmeli personeller 5 kata kadar ücret alabilecek Sözleşmeli personeller 5 kata kadar ücret alabilecek
09:26 Yasemin Kay Allen’dan elbise eleştirilere cevap: İnsan bedeni kutlanmalı Yasemin Kay Allen'dan elbise eleştirilere cevap: İnsan bedeni kutlanmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 00:12:00. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da 704 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.