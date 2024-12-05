Samsun'da 838 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da 838 Aranan Şahıs Yakalandı

Kasım ayında yapılan jandarma uygulamalarında 838 aranan şahıs ve 34 silah ele geçirildi.

05.12.2024 23:08
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Samsun'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmada kasım ayında 838 aranan şahıs yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca; halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında; 1-30 Kasım 2024 tarihleri arasında uygulama ve denetimler gerçekleştirildi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 129 bin 826 şahıs ve 45 bin 99 araç sorgulandı. 838 aranan şahıs yakalandı. 10 kayıp şahıs bulundu. 34 adet tabanca, 24 adet av tüfeği, 738 adet mühimmat ele geçirildi.

81 uyuşturucu ve kaçakçılık olayı meydana geldi

Meydana gelen olaylarda 118 şahıs yakalandı, 6 şahıs tutuklandı. 9 bin 600 adet makaron, 5 bin 602 adet sentetik ecza hapı, 3 bin 191 gram kubar esrar, 259 gram skunk, 28 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 23 gram kenevir tohumu, 18 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 3 gram kokain, 93 kilogram tütün, 20 adet sikke, 5 adet tarihi eser, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü faaliyetleri

1-30 Kasım tarihleri arasında 1'i DHKP/C silahlı terör örgütü propagandası yapmak, 1 THKP/TKP-ML silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan 2 şahıs yakalandı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kasım ayında arasında 11 olaya müdahale edildi. 11 müşteki-mağdur ve 10 şüpheli tespit edilmiş, ayrıca 4 faili meçhul olay şüphelisinin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor. Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 3, asayiş olayları 1, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet 1, kaçakçılık olayları 2, dini değerlere hakaret 1, yasadışı bahis 6, erişim engeli talebi 117, uyuşturucuya özendirme 4, müstehcenlik suçundan 9, devlet büyüklerine hakaret suçundan 2 Açık Kaynak Araştırma Raporu düzenlendi.

Trafik faaliyetleri

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü emrinde görevli Trafik Jandarması Timlerince, Kasım ayında yapılan denetim ve kontrollerde, 40 bin 937 araç kontrol edildi. 27 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu. 289 araç trafikten men edilmiş, bin 975 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden 5 milyon 671 bin 465 TL cezai işlem uygulandı. Bin 47 araç sürücüsüne hız sınırını aşmaktan (radar), 119 araç sürücüsü/yolcuya emniyet kemeri takmamaktan, 98 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 27 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 33 araç sürücüsüne alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 651 araç sürücüsüne diğer maddelerden cezai işlem uygulandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 838 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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