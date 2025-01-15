Samsun\'da 884 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 884 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda 884 paket gümrük kaçağı sigara elde etti. Operasyonda iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN