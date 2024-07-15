Samsun'da alacak-verecek kavgasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da alacak-verecek kavgasında 1 kişi yaralandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi yaralandı. İki şahıs arasında çıkan tartışma sonucunda, İ.T isimli şahıs İ.K'ye tabanca ile ateş etti ve İ.K ayağından yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

15.07.2024 18:34
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Samsun'un Alaçam ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Gökçeboğaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K (56) ile İ.T (38) isimli şahıslar arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu İ.T, tabanca ile İ.K'ye ateş etti. Ayağına isabet eden kurşunla yaralan İ.K., sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı İ.T ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da alacak-verecek kavgasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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