Samsun'da alacak-verecek kavgasında 1 kişi yaralandı

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Samsun'un Alaçam ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Gökçeboğaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K (56) ile İ.T (38) isimli şahıslar arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu İ.T, tabanca ile İ.K'ye ateş etti. Ayağına isabet eden kurşunla yaralan İ.K., sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı İ.T ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN