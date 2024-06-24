Samsun'da Alkollü Şahıs Parkta Tuvaletini Yaptı ve Trafikte Sürücülere Sataştı - Son Dakika
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Samsun'da Alkollü Şahıs Parkta Tuvaletini Yaptı ve Trafikte Sürücülere Sataştı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir parkta alkol alan bir şahıs, çevreye rahatsızlık vererek bağırmaya başladı. Ardından tuvaletini parkta yaparak trafiği tehlikeye attı. Araçların önüne atlayan şahıs, sürücülerin refleksleri sayesinde kazadan kurtuldu. Bir süre daha bağıran şahıs, daha sonra parktan uzaklaştı.

24.06.2024 18:28
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Samsun'da alkollü şahıs önce parka tuvaletini yaptı, sonra trafikte sürücülere sataştı.

Olay, İlkadım ilçesi Anıtpark'ta meydana geldi. Park içerisinde alkol alan bir şahıs, bağırarak çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Akabinde parktan geçenlere aldırış etmeden tuvaletini yapan şahıs, trafiği de tehlikeye düşürdü. Yola bakmadan araçların önüne atlayan şahıs, sürücülerin refleksleri sayesinde araçların altında kalmaktan kurtuldu. Bir süre daha bağıran şahıs, daha sonra park çevresinden uzaklaştı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Alkollü Şahıs Parkta Tuvaletini Yaptı ve Trafikte Sürücülere Sataştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Alkollü Şahıs Parkta Tuvaletini Yaptı ve Trafikte Sürücülere Sataştı - Son Dakika
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