Samsun'da Apartman Bodrumunda Yangın Paniği

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Samsun'da yangın paniği

SAMSUN - Samsun'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde bulunan 7 katlı apartmanın bodrumunda yangın çıktı. Apartmanın altında bulunan büfede yapılan tadilat sırasında boş olan dükkanda eski demir su borusu kesilirken çıkan kıvılcımlar yangına yol açtı. Bodrumda bulunan eski eşyalar tutuştu. Yangına ilk önce vatandaşlar, ardından da Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, itfaiye ekipleri bodrumdaki dumanı tahliye için apartmanın duvarını balyoz ile kırarak delik açtı.