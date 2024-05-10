Samsun\'da apartman girişinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmanın girişinde bulunan elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu.

Olay, Kızılırmak Mahallesi Çaycılar Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın giriş katında bulunan elektrik panosunda çıkan yangında, binanın elektrik kabloları alev aldı. Apartman sakinlerinin yangını fark etmesi üzerine 112 acil servisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen YEDAŞ ekipleri binanın elektriğini kesti. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangının elektrik tesisatının yetersiz olmasından kaynaklandığı belirlendi. - SAMSUN