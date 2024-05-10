Samsun'da apartman girişinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Samsun'da apartman girişinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Samsun\'da apartman girişinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmanın girişinde bulunan elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

10.05.2024 23:56  Güncelleme: 00:00
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmanın girişinde bulunan elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu.

Olay, Kızılırmak Mahallesi Çaycılar Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın giriş katında bulunan elektrik panosunda çıkan yangında, binanın elektrik kabloları alev aldı. Apartman sakinlerinin yangını fark etmesi üzerine 112 acil servisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen YEDAŞ ekipleri binanın elektriğini kesti. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangının elektrik tesisatının yetersiz olmasından kaynaklandığı belirlendi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da apartman girişinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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