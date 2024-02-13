Samsun'da araç bariyerlere çarptı, amca-yeğen kazadan yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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Samsun'da araç bariyerlere çarptı, amca-yeğen kazadan yara almadan kurtuldu

Samsun\'da araç bariyerlere çarptı, amca-yeğen kazadan yara almadan kurtuldu

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerlere çarptı. Araçta bulunan amca-yeğen ise kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu. Kazada sadece maddi hasar meydana geldi.

13.02.2024 07:14
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Samsun'un Bafra ilçesinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı. Araçta bulunan amca-yeğen kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Yıldıray K. idaresindeki 34 RK 9717 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjde bulunan bariyerler ve palmiye ağaçlarına çarptı. Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücü Yıldıray K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan amcası Şahin K. kazayı yara almadan atlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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