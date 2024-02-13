Samsun\'da araç bariyerlere çarptı, amca-yeğen kazadan yara almadan kurtuldu

Samsun'un Bafra ilçesinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı. Araçta bulunan amca-yeğen kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu.
Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Yıldıray K. idaresindeki 34 RK 9717 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjde bulunan bariyerler ve palmiye ağaçlarına çarptı. Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücü Yıldıray K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan amcası Şahin K. kazayı yara almadan atlattı. - SAMSUN
CHP'nin Esenyurt'tan başkan adayı göstereceği konuşulan Gürsel Tekin partisinden istifa etti. Eski CHP Milletvekili Tekin, sosyal medyadan duyurduğu istifasında "Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı" gibi ifadelerle partisini eleştirdi.
Afrodit lakaplı Banu Alkan, 2 yıldır birlikte olduğu Kemal isimli sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi. Çift, ilerleyen günlerde bir düğün yapacak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-39" operasyonlarında 7 organize suç örgütünün çökertildiğini, 117 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlara ilişkin detayları paylaşan Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'da sürekli korku salınmasının kimseye faydası olmadığını belirterek, deprem korkusu yaşamak istemeyenlere Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu ve Zonguldak gibi şehirleri önerdi. Ercan, bu şehirlerde bol yeşillik, oksijen, deniz, balık, içten dostluk ve güvenli bir yaşamın olduğunu söyledi.
Modelliği bırakarak uzun yıllardır yurt dışında gelinlik markası bulunan Ebru Şancı, ortağı tarafından dolandırıldığını söyleyerek "Mağazamdan ayrıldım. Türk Türk'ü gurbette öpermiş" dedi.
Başarılı oyuncu Defne Kayalar, Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın kadrosuna dahil oluyor. Başarılı oyuncu dizide Savcı İclal rolünü oynayacak.
Kolombiya hükümeti, çetelerle mücadele kapsamında ülke geneli tüm hapishanelerde acil durum ilan etti. Adalet Bakanı Nestor Osuna, son haftalarda hapishane yetkililerine yönelik şiddet olayları nedeniyle bu kararın alındığını belirtti. Hapishanelerde güvenlik güçlerinin operasyon yapabileceği ve suç işleyenlerin başka hapishanelere nakledileceği ifade edildi.
Antalya'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak gece saatlerinde şiddetini artırdı. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, kent merkezindeki 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak da şiddetli yağış nedeniyle planlanan Antalya Havalimanı yerine Gazipaşa Havalimanı'na inmek zorunda kaldı.
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