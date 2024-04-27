Samsun'da AVM'de iki kadının kavgası kamerada
SAMSUN - Samsun'da, Bulvar Alışveriş Merkezi'nde2 kadın arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.
Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Bulvar AVM'de meydana geldi. AVM'de bulunan bir 'fast food' işletmesinde yemek yiyen 2 kadın arasında ilk olarak sözlü tartışma çıktı. Akabinde birbirlerine saldıran kadınları çevredeki vatandaşlar ayırdı. O anlar ise vatandaşlar ise gülerek kaydetti. Kadınların neden kavga ettikleri öğrenilemedi.
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