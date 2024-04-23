Samsun\'da bıçakla yaralanan kişiye adli kontrol şartıyla serbestlik

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Samsun'da bir kişinin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan B.A., yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Bıçaklama olayıyla ilgili L.B., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen L.B. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN