Samsun'da Bıçaklı Kavga: İki Yaralı
Samsun'da Bıçaklı Kavga: İki Yaralı

Samsun\'da Bıçaklı Kavga: İki Yaralı
22.02.2026 17:37
İlkadım'da çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralanırken, bir kişi de darp sonucu yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bıçakla, 1 kişi darp sonucu yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küfürleşme yüzünden çıkan kavgada Y.C.K.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan M.N.Y. (24) sol karın boşluğundan bıçaklanarak yaralandı. Olay sırasında kavgayı ayırmak isteyen zanlının kardeşi O.K. (23) ise darp sonucu yaralandı. Her iki yaralı da olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklama olayının zanlısı Y.C.K.'nın olayın ardından kaçtığı öğrenilirken, polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İlkadım, Samsun, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Bıçaklı Kavga: İki Yaralı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
