Samsun'da Bıçaklı Saldırıya Tepki: Şahıs 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da Bıçaklı Saldırıya Tepki: Şahıs 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Samsun\'da Bıçaklı Saldırıya Tepki: Şahıs 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleşen bıçaklı saldırı sonucunda yaralanan M.S.K.'nin saldırganı H.S., polis ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanan H.S. hakkında açılan dava sonucunda 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

26.04.2024 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şahıs, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan M.S.K., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bıçakla yaralama olayı şüphelisi H.S., Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanan H.S. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Yargılama aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan H.S.'nin yargılanması sona erdi. Mahkeme H.S.'yi yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Bıçaklı Saldırıya Tepki: Şahıs 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:55 İki hoca da tüm kozlarını oynadı İşte A. Demirspor-Galatasaray maçının ilk 11’leri İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte A. Demirspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
18:43 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:38 Taslak metinde dikkat çeken detay 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı Taslak metinde dikkat çeken detay! 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı
19:30 Derbiye saatler kala açıklama geldi Beşiktaş’ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak Derbiye saatler kala açıklama geldi! Beşiktaş'ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:50 Antalya’da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım Antalya'da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım
18:23 Kaçırdığı gollerle gündem oldu Samatta, Yunanistan’da da hayal kırıklığı yarattı Kaçırdığı gollerle gündem oldu! Samatta, Yunanistan'da da hayal kırıklığı yarattı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte’den ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
15:53 Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 20:06:08. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Bıçaklı Saldırıya Tepki: Şahıs 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement