Samsun\'da Bıçaklı Saldırıya Tepki: Şahıs 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

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Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şahıs, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan M.S.K., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bıçakla yaralama olayı şüphelisi H.S., Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanan H.S. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Yargılama aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan H.S.'nin yargılanması sona erdi. Mahkeme H.S.'yi yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. - SAMSUN