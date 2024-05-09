Samsun\'da bir okulun spor salonunun camları kırıldı

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir okulda bulunan kapalı spor salonunun camları kimliği belirsiz kişilerce kırıldı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Atatürk Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 23.30 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce okulun kapalı spor salonunun canları kırıldı. Olay sabah okula gelen okul idarecileri tarafından polise bildirildi. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları inceleme sonrası canları kıran kişilerin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - SAMSUN