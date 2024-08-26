Samsun'da Bisikletli Otomobil Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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Samsun'da Bisikletli Otomobil Kazası: 1 Ölü

Samsun\'da Bisikletli Otomobil Kazası: 1 Ölü

Samsun'un Terme ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir bisikletli, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada bisiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü polise teslim oldu.

26.08.2024 06:05
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Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bisikletiyle yolun karşısına geçmekte olan Niyazi Akbulut'a, Samsun- Ordu karayolu üzerinde seyir etmekte olan Ö.A. idaresindeki 55 AKC 400 plakalı otomobil çarptı. Sağlık ekipleri tarafından Niyazi Akbulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Niyazi Akbulut'un cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Önce olay yerinden kaçan araç sürücüsü Ö.A. ise daha sonra polise teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Bisikletli Otomobil Kazası: 1 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Bisikletli Otomobil Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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