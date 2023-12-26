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Samsun'da Bonzai Hammaddesiyle İlgili 5 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Bonzai Hammaddesiyle İlgili 5 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da yapılan bir operasyonda bir araçta ele geçen bonzai hammaddesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Aramada uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve tabanca fişekleri ele geçirildi. Şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

Samsun\'da Bonzai Hammaddesiyle İlgili 5 Kişi Gözaltına Alındı
26.12.2023 - 14:40,
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Samsun'da bir araçta ele geçen bonzai hammaddesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip sonucu İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada yaklaşık 4 kilo uyuşturucu madde imal etmeye yarar 3 paket halinde 38,53 gram fubinaca (bonzai yapımında kullanılan ham madde) 0,1 gram kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler polisteki sorgularının ardından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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