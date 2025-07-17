Samsun\'da Buğday Tarlasındaki Yangın 30 Dönüm Alanı Kül Etti

Samsun'un Atakum ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın, yaklaşık 30 dönümlük alanı kül etti. Alevlerin ormanlık alana sıçramasını engellemek için vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelene kadar traktör ve kepçelerle ekinleri biçerek yangının önünü kesti.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Atakum ilçesi Çatmaoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yaklaşık 30 dönümlük buğday ekili alan alevlere teslim oldu.

Dumanları gören vatandaşlar, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ancak ekipler olay yerine ulaşmadan önce vatandaşlar, traktör ve kepçelerle ekinleri ormanlık alanın önünden itibaren biçerek yangının ilerlemesini önlemeye çalıştı.

İtfaiye ekiplerin de gelmesiyle birlikte alevlerin ormana ulaşmaması için yoğun mücadele verildi. Yangın, ormandaki ağaçlara yaklaşık 10 metre kala kontrol altına alınarak 1,5 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.

"Sigara izmaritiyle 1 yıllık emek çöpe gitti"

Yangına ilk müdahale eden çevre sakinlerinden Murat Kocaman, büyük bir faciayı önlediklerini belirterek, "Yakında besi çiftliğim var, oradan yangını fark edip hemen traktörle olay yerine koştuk. Sosyal medyadan yayın yaptım, civar köylerden insanlar yardıma geldi. 4 araç geçti, ardından yangın çıktı. Biri sigarasını tarlaya atmış olabilir. Bu yüzden 30 dönüm alan yandı. Bu, birçok ailenin bir yıllık emeğiydi" diye konuştu.

"Traktör ve kepçelerle yangının ormana ulaşmasını engelledik"

Yangına müdahale eden yöre sakinlerinden Kaya Oğuz ise "Alevleri görür görmez harekete geçtik. Traktör ve kepçelerle ekinleri sürdük, itfaiye ile koordineli şekilde çalıştık. Rüzgarla birlikte hızla yayılan yangını ormana ulaşmadan kontrol altına aldık. Son anda büyük bir felaketin önüne geçildi" dedi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve belediye ekibi sevk edilirken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN