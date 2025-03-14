Samsun'da Çalılık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Samsun'da çalılık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

SAMSUN - Samsun'da çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, Samsun'un Canik ilçesi Güngenyatak Mahallesi Samsun Üniversitesi yanındaki ağaçlık alanının çalılık kısmında meydana geldi. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Yangın yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangınla ilgili inceleme başlattı.